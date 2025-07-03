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        Diyarbakır'da 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

        DİYARBAKIR'da polis ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda toplam 43 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 09:32 Güncelleme: 03.07.2025 - 09:35
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        Diyarbakır'da 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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        DİYARBAKIR'da polis ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda toplam 43 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 3 farklı operasyon düzenlendi. Organizatör olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada toplam 43 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklandı.

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