Diyarbakır'da 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 3 farklı operasyon düzenlendi. Organizatör olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada toplam 43 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklandı.

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