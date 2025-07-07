Diyarbakır merkezli 5 ilde bungalov dolandırıcılığı operasyonu; 6 tutuklama
DİYARBAKIR merkezli 5 ilde bungalov kiralama vaadiyle 105 kişiyi dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
DİYARBAKIR merkezli 5 ilde bungalov kiralama vaadiyle 105 kişiyi dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden sahte bungalov kiralama ilanları vererek ülke genelinde dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. İncelemede; 105 kişinin toplam 636 bin 893 lira dolandırıldığı ve MASAK raporuna göre şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 173 milyon 504 bin 328 lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Ekipler, 1 Temmuz'da Diyarbakır, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi, 8 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Temmuz'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 2'si serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.