Diyarbakır'da taksinin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaza, öğleden sonra Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı'ndaki Adliye Sarayı Kavşağı'nda meydana geldi. Sola dönüşün yasak olduğu kavşakta uyarı tabelalarına aldırmadan manevra yapan şoförün kullandığı 21 TT 1666 plakalı taksi, 21 AFM 804 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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