Mersin'deki kazada ölen aynı aileden 5 kişi, yan yana toprağa verildi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarptığı kazada yaşamını yitiren aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yan yana son yolculuklarına uğurlandı. Gözaltına alınan TIR şoförü E.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Mersin Tarsus- Adana Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Yasin Şen (44) yönetimindeki 27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen E.Z. kullandığı 63 ACP 670 TIR'a arkadan çarptı. Patates yüklü TIR'ın altına giren araç, demir yığınına dönüştü. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen araçta aynı aileden Yusuf Şen (14), Feride Şen (75), Zekiye Şen (42), Yasin Şen, Mahmut Şen'in (18) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Zeynep Şen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü E.Z. ise gözaltına alındı.

Ölen 5 kişinin cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Diyarbakır’ın Çermik ilçesine götürüldü. Burada, kırsal Kuşluk Çayırı Mahallesi'nde aile bireyleri için cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından cenazeler Kuşluk Çayırı Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.