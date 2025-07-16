Diyarbakır'da otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada

Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ergani-Dicle karayolu üzerinde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen E.U.'ya, sürücüsün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan E.U., yere yığıldı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. E.U. tedaviye alınırken, sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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