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        Diyarbakır'da otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada

        DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 12:18 Güncelleme: 16.07.2025 - 12:18
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        Diyarbakır'da otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada
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        DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı E.U. (40), yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Ergani-Dicle karayolu üzerinde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen E.U.'ya, sürücüsün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan E.U., yere yığıldı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. E.U. tedaviye alınırken, sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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