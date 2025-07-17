12 bin 500 yıllık sembol, müzenin de logosu oldu

DİYARBAKIR’da kazılarda bulunan, Akeramik Neolitik Dönem’e ait, klorit taşından yapılmış ve keçi başı ile arı gövdesi gibi figürlerin birleşiminden oluşan 12 bin 500 yıllık ‘Ritüel Taş Plaka’, sergilendiği Diyarbakır Müzesi’nin de kurumsal logosu oldu. Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, ilçedeki Körtiktepe kazılarında çok sayıda kıymetli eserin bulunduğunu belirterek, “Bunlardan en önemlisi de müzemizin logosu haline gelen ‘Ritüel Taş Plaka’ dediğimiz fantastik hayvanı ya da hayvanları resmeden bir eser. Bunlardan çok az sayıda çıktı” dedi.

Bismil ilçesinde Dicle Nehri kıyısındaki Körtiktepe kazılarında bulunan ve Akeramik Neolitik Dönem’e tarihlenen ‘Ritüel Taş Plaka’, 12 bin 500 yıllık geçmişiyle Diyarbakır Müzesi’nde sergileniyor. Klorit taşından yapılan, hayvan figürlerinin birleşimiyle şekillenen bu obje, keçi başı, arı gövdesi gibi unsurlarla bir logo niteliği taşıyor. Arkeologlara göre bu eser, o dönem topluluklarının kimliğini ve otoritesini temsil eden, törensel amaçlarla da kullanılan ve bugüne kadar ortaya çıkarılan dünyanın ilk logosu konumunda. Bu durum, Diyarbakır Müzesi’nin bu figürü kurumsal logosu haline getirmeye yöneltti. Ziyaretçiler, girişte Diyarbakır Müzesi’nin tabelasında gördükleri logonun aslını, arkeoloji salonunda görme fırsatı buluyor.

‘DİYARBAKIR’IN DA TARİHİNİ DEĞİŞTİREN BİR KAZI ÇALIŞMASI OLDU’ Türkiye'nin en fazla kazı çalışması yürüten müzelerinden biri olduklarını belirten Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, “Diyarbakır Müzesi 1934 yılında kurulmuş, Türkiye'nin en eski, en köklü müzelerinden biridir. Diyarbakır Müzesi günümüze kadar 50'nin üzerinde kurtarma kazısı gerçekleştirmiş bir müzedir. 2000’li yılların başında Ilısu Barajı kapsamında çok sayıda kazı çalışması yürüttük. Bunlardan en önemlisi de dünya kamuoyu açısından, Türkiye kamuoyu açısından çokça bilinen bir kazımız olan Körtiktepe kazısıdır. Körtiktepe, Diyarbakır'ın da tarihini değiştiren bir kazı çalışması oldu. Yaklaşık 12 bin 500 yıl önce Körtiktepe bölgesinde insanların, esasında konargöçer insanların, kalıcı barınaklar yaptığı ve bu insanların da aynı zamanda avcı toplayıcı olduğunu biliyoruz. Körtiktepe'de çok sayıda kıymetli eser çıktı. Bunlardan en önemlisi de müzemizin logosu haline gelen ‘Ritüel Taş Plaka’ dediğimiz fantastik hayvanı ya da hayvanları resmeden bir eser. Bunlardan çok az sayıda çıktı. Tamamı da mezar buluntusu olarak elimize ulaştı. Yani ölü hediyesi olarak mezarlara konulmuş” ifadelerini kullandı.