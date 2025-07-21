Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da termometreler 46 dereceyi gösterdi

        DİYARBAKIR'da termometreler 46 dereceyi gösterirken, serinlemek isteyen çocuklar yine tarihi Anzele Parkı'nın süs havuzuna akın etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:32 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da termometreler 46 dereceyi gösterdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DİYARBAKIR'da termometreler 46 dereceyi gösterirken, serinlemek isteyen çocuklar yine tarihi Anzele Parkı'nın süs havuzuna akın etti.

        Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün 'yüksek sıcaklık' uyarısı yaptığı Diyarbakır'da termometreler, 46 dereceyi gösterdi. Cadde ve sokaklar boş kalırken, çocuklar yine Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı'nın süs havuzuna akın etti. Yenişehir, Kayapınar ve Bağlar ilçelerinden gelen çocuklar, yaklaşık 1 metre derinlikteki havuza girdi.

        'EVDE DAYANAMIYORUZ'

        Şehitlik Mahallesi'nden arkadaşlarıyla birlikte Anzele Parkı’na gelen Ali Ömer Karaaslan (11), sürekli buraya gelip serinlemeye çalıştığını ifade ederek, "Hava çok sıcak, 46 derecedir. Ateş gibi, cehennem gibidir. Evde dayanamıyoruz. Buraya gelip biraz serinliyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Bakan Kurum'dan müteahhitlere uyarı
        Bakan Kurum'dan müteahhitlere uyarı
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Van Persie, Fenerbahçe'ye rakip oluyor!
        Van Persie, Fenerbahçe'ye rakip oluyor!
        Yerli kalp akciğer makinesinin ilk kan testleri başarıyla sonuçlandı
        Yerli kalp akciğer makinesinin ilk kan testleri başarıyla sonuçlandı
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Bangladeş'te askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü
        Bangladeş'te askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü
        Camideki katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Camideki katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da müstakil evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da müstakil evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
        Klimadan çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi
        Klimadan çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi
        Ehliyetsiz sürücünün çarptığı cam yüklü TIR alev alev yandı
        Ehliyetsiz sürücünün çarptığı cam yüklü TIR alev alev yandı
        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "perinatoloji" u...
        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "perinatoloji" u...
        İlayda, katilinden kaçmak için il il dolaşmış
        İlayda, katilinden kaçmak için il il dolaşmış
        Diyarbakır'ın sıra dışı müezzini yarış motosikletiyle ilgi odağı oldu
        Diyarbakır'ın sıra dışı müezzini yarış motosikletiyle ilgi odağı oldu