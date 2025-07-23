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        Ambulans helikopter felç geçiren hasta için havalandı

        DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde inme teşhisi konulan Yasin Arslanca (67), ambulans helikopterle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 13:10 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:10
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        Ambulans helikopter felç geçiren hasta için havalandı
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        DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde inme teşhisi konulan Yasin Arslanca (67), ambulans helikopterle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Çüngüş ilçesinde yaşayan Yasin Arslanca, vücudunun bazı bölgelerinde uyuşma şikayetiyle Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedaviye alınan Arslanca'nın inme sonucu felç geçirdiği tespit edildi. Arslanca'nın Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verilmesinin ardından Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'sağlık komuta' ile görüşme yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye ulaştı. Arslanca, ambulans helikopterle alınarak Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi pistine iniş yaptı. Burada Acil Sağlık Hizmetleri ekibine teslim edilen Arslanca, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Arslanca'nın tedavisi sürüyor.

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