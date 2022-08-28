Kayapınar Belediyesi çağrı merkezine iletilen şikayet ve talepleri titizlikle değerlendiriyor

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DİYARBAKIR (AA) - Büyükşehir Belediyesi Alo 153 Çağrı Merkezinden Kayapınar Belediyesi'nin sorumluluk alanı ile ilgili vatandaşlardan gelen öneri, şikayet ve talepler incelenerek, sonuçlandırıyor.



Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılının aralık ayında Diyarbakır'da yenilenen formatıyla hayata geçirilen Alo 153 Çağrı Merkezine gelen talep, öneri ve şikayet değerlendirme biriminden Kayapınar Belediyesi'nin sorumluluk alanıyla ilgili olarak çok sayıda başvuru yapıldı.



Son 9 ayda Kayapınar Belediyesi'ne Alo 153 Çağrı Merkezinden 4 bin 500, belediye whatsapp hattından 3 bin 143, Halkla İlişkiler Biriminde de yüz yüze görüşme ile 1730 vatandaşın önerileri alındı.

Belediyenin ilgili birimlerince değerlendirilen tüm başvuruların yüzde 100'ü çözümlendi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen yüzüyle hizmet veren Alo 153 Çağrı Merkezi aracılığıyla Kayapınar Belediyesine vatandaşlardan gelen; talep, öneri, ihbar ve şikayetlere çözüm bulmak için üstün bir hizmet anlayışıyla profesyonel bir şekilde çalıştıklarını belirterek, vatandaşların en iyi ve en hızlı çözümü hak ettiğini ifade etti.







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