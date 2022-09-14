Diyarbakır'da fıstık hasadı başladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, kentte üretilen fıstığın hasadına katıldı.

Merkez Sur ilçesi Karabaş Mahallesi'nde düzenlenen programda, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve vatandaşlarla fıstık toplayan Su, hasadın bereketli geçmesini diledi.

Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte tarımsal alanda sert kabuklu meyvelerle ilgili ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, GAP İdaresi, Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğin destekleriyle bu çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Su, "İlimizde son yıllarda yapılan çalışmalarla sert kabuklu meyve bahçeleri 48 bin dekar alana ulaşmış durumda. Her yıl bunu artırarak devam ettiriyoruz. Bu yıl da 1 milyon lira Büyükşehir Belediyemizin desteği, 1 milyon lira Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteği, çiftçimizin katkısıyla yeni bahçeler tahsis edeceğiz. Bu yıl 18 bin dekar alanda badem, ceviz ve fıstık bahçeleri tesis etmiş olacağız." dedi.

Su, geçen yıl kentte 14 bin 500 dekar alanda 816 ton fıstık üretimini gerçekleştirildiğini belirterek, bu yıl da bu projeyle sonbaharda dikim yaparak 7 bin 250 dekar alanda fıstık bahçesi tesis edeceklerini söyledi.

Kırsal alanda ciddi yatırımlar yaptıklarını anlatan Su, Büyükşehir Belediyesi olarak menengiç ve bıttım ağaçlarına 150 bin fıstık aşısı yapıldığını kaydetti.

Su, "Büyükşehir Belediyesi olarak ipekböcekçiliği ve dut pekmezi sektörünün gelişmesi için de çiftçilerimize yaklaşık 38 bin dut fidanı dağıttık. Özelikle Kulp, Ergani, Çüngüş, Çermik, Hazro ilçelerimizde bunu gerçekleştirdik. Çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





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