Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1219'uncu gününde devam ediyor.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ve beraberindeki partililer, eylem yapan aileleri ziyaret etti.

Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını Esgin'e anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Esgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarına olan özlemlerini anlatan annelerin dillerinin değil yüreklerinin konuştuğunu belirterek, tek ifadelerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu kaydetti.

Anne ve babaların haykırışlarını bütün dünyanın duyması gerektiğini aktaran Esgin, "Bu acılar inşallah bitiyor. Bitmesi için de her türlü mücadeleyi veriyoruz. Şehit ailelerinin yanındayız, Diyarbakır anne ve babalarının yanındayız. Bu mücadeleyi inşallah biz kazanacağız." dedi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci de beraberindeki sendika temsilcileri ve üyelerle ailelere ziyarette bulundu.

Ziyaretin ardından konuşan Değirmenci, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak ve kaçırılarak dağa götürülen çocukları için nöbet tutan Diyarbakır annelerinin yalnız olmadığını, bunu göstermek için onları ziyaret ettiklerini belirtti.

Bu yıl anne ve babaların gözünün yaşının dinmesini temenni ettiklerini aktaran Değirmenci, "Evlatlarını bölücü terör örgütünün elinden kurtarmak için gece gündüz demeden nöbet tutan ailelerimizi yürekten kutluyoruz." diye konuştu.

- Bir aile daha eyleme katıldı

Erzurum'un Tekman ilçesinden 8 yıl önce 20 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen ağabeyi İsa Doğan için gelen Musa Doğan da oturma eylemine dahil oldu.

Ağabeyinin geri gelmesini istediğini dile getiren Doğan, "8 yıldır annem ve babam perişan durumda. Babam işitme engelli. Annem her gün ağlıyor. Biz artık ağabeyimin gelmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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