Diyarbakır'da 202 kapalı toplu taşıma durağı yapılacak

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan vatandaşların hava şartlarından etkilenmemesi amacıyla 17 ilçede 202 kapalı toplu taşıma durağı yerleştirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halka daha güvenli ve konforlu toplu taşıma hizmeti sunmak için çalışmalar sürüyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı, vatandaşlardan gelen talep üzerine ilçeler ile kent merkezi arasındaki yol güzergahlarının belirlenen alanlarına 202 yolcu bekleme durağı inşa edecek.

Çalışmalar kapsamında Sur'da 10, Bağlar'da 10, Kayapınar'da 15, Yenişehir'de 15, Lice'de 18, Ergani'de 18, Silvan'da 15, Çermik'te 15, Dicle 15, Hani'de 15, Çüngüş'te 10, Kocaköy'de 10, Kulp 10, Çınar'da 10, Bismil 7, Eğil'de 5, Hazro'da 4 durak yapılacak.

Kırsal mahallelere toplu taşıma durağı için ihale yapıldı. Ekipler, 1 Şubat itibariyle duraklarının montajına başlayacak.



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