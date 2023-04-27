Diyarbakır'da yüzde 75 hibe ile 93 çiftçiye 169 ton çeltik tohumu dağıtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün istirahat edecek yarın programa devam edecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 93 çiftçiye yüzde 75'i hibe 169 ton çeltik tohumu verildi.



Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Toplantı Salonu önünde düzenlenen törende, Diyarbakır'ın her sektörde önemli bir potansiyele sahip olduğunu, bunlardan birinin tarım sektörü olduğunu söyledi.

Buğday, arpa, pamuk ve kırmızı mercimek gibi tarımsal ürünlerde çok önemli bir potansiyele sahip olduklarını aktaran Su, söz konusu tarımsal potansiyellerinin içinde çok özel ürünlerinin de bulunduğunu, Karacadağ çeltiğinin bunlardan biri olduğunu belirtti.

Karacadağ pirincinin 1992 yılında GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescili yapılan ve 2018'de coğrafi tescili alan bir ürün olduğunu anlatan Su, hazırladıkları projelerle söz konusunu ürünün geliştirilmesini, yaygınlaştırılması ve çiftçilerin daha fazla gelir elde etmesini hedeflediklerini anlattı.

Vali Su, şöyle konuştu:

"Yaptığımız projeyle yaklaşık 10 bin 500 dekarlık alanda 169 ton çeltik tohumu kullanarak 7 ilçemizde 93 çiftçimize bu projeden fayda sağlayacağız. Projenin toplam tutarı yaklaşık 6 milyon lira. Bu projenin 2 milyon lirasını Büyükşehir Belediyesi olarak biz gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 2,5 milyon lirayı Tarım ve Orman Bakanlığımız üstlenmiş durumda. Böylelikle yüzde 75 hibe destekli güzel bir projeyi hayata geçirdik. Karacadağ çeltiğimizin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması bizim hedeflerimiz arasında."

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da pirincin büyük bir emek sarf edilerek çok zorlu şartlarda yetiştirildiğini belirtti.

Karacadağ pirincinin yüksek protein değerine sahip olduğunu dile getiren Atalar, bu ürünün Diyarbakır'da geliştirilmesi çok önemli olduğunu belirtti.

Çiftçilerden Mehmet Sait Gülçer, projeden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ​​​​​​​Tarım ve Orman Bakanlığı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin "Karacadağ Çeltiği Üretimini Geliştirme ve Yaygınlaştırma" projesi kapsamında Bağlar, Çermik, Çınar, Ergani, Hazro, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerindeki 93 çiftçiye 169 ton çeltik tohumu dağıtıldı.

Projeyle son yıllarda ekim alanı yaklaşık 15 bin dekarlardan 8 bin dekara kadar düşen çeltik üretiminin arttırılarak önceki yıllardaki seviyelere getirilmesi hedefleniyor.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, ziraat oda başkanları, kamu kurum temsilcileri ve çiftçiler katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.