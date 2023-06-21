Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi öldü

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı yüzünden kuzenler arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde 3 kuzen arasında Eğil ilçesindeki arazi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Olayda İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çarşı ve mahalle bekçisi olan Mehmet K'nin silahla açtığı ateş sonucu, akrabası olan çarşı ve mahalle bekçisi Kadri K. ile teknisyen yardımcısı Hayri K. öldü.

Şüpheli Mehmet K., olayda kullandığı silahla polise teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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