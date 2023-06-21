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Diyarbakır'ın Yukarıkılıçtaşı mahallesinde altyapı çalışmaları başlatıldı

AA

Diyarbakır'ın Yukarıkılıçtaşı mahallesinde altyapı çalışmaları başlatıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesinin yeni yerleşim yerlerinden olan Yukarıkılıçtaşı Mahallesi'nde kanalizasyon hattı çalışması başlattı.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını yenileme ve geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Yukarıkılıçtaşı mahallesinde yürütülen çalışmayla çapı 300 milimetre olan 6 bin 820 metre koruge boru, çapı 400 milimetre olan 423 metre boru, çapı 150 milimetre olan 175 metre koruge boru ile parsel bağlantısı, 156 muayene bacası, 25 parsel bacası ve 16 metre dere, menfez ve ark geçişi yapılacak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, mahallede devam eden çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Kentin, modern ve konforlu bir altyapıya kavuşmasını sağlamak için sorunlu olan bölgelerde çalışmaları yoğunlaştıracaklarını ifade eden Tutşi, DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek gerekli adımları attığını belirtti.

Tutşi, şöyle dedi:

"Sağlıklı altyapı ve içme suyu hizmetleri kentte yaşayan herkesin en temel hakkıdır. DİSKİ, mahallelerin atıksu sorunlarını çözmek için çaba sarf ediyor. Yukarıkılıçtaşı Mahallesi’nin, atıksu sorununu çözmek için proje geliştirdik ve çalışmalara başladık. Sağlam altyapının ardından yapılacak üstyapıyla çalışmalarıyla birlikte mahallenin farklı bir görünüme kavuşacak."

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