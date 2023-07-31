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        Diyarbakır'da sıcak hava nedeniyle vatandaşlara soğuk limonata ikram ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 13:28
        Diyarbakır'da sıcak hava nedeniyle vatandaşlara soğuk limonata ikram ediliyor

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, inanç turizmi merkezlerinden Eğil ilçesinde sıcak hava nedeniyle vatandaşlara soğuk limonata ikram ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Eğil ilçesinde bulunan peygamber kabirlerinin girişine seyyar içecek aracı kurdu.

        Büyükşehir Belediyesi personeli ziyarete gelen vatandaşların sıcak havada serinlemesi için ücretsiz limonata ikramında bulundu.

        Limonata ikramı, ziyaretçi yoğunluğunun olduğu perşembe, cumartesi ve pazar günleri sürecek.

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