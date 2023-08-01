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        Hazro'da "kadın mola evi" ve "semt pazarı" kuruluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 13:54
        Hazro'da "kadın mola evi" ve "semt pazarı" kuruluyor

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hazro ilçesinde kadın mola evi ve semt pazarı inşa ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı, kırsal ilçelerde vatandaşların ihtiyacını karşılayacak merkezler inşa etmeye devam ediyor.

        Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek mola evi, özellikle kırsal mahallelerden ilçe merkezine gelen ve dönmek için servis saatlerini bekleyen kadınların dinlenmesi amacıyla tasarlandı.

        Zemin artı bir kattan oluşan yapı 170 metrekare alana sahip. Mola evinde dinlenme odası, emzirme odası, lavabolar bulunuyor.

        - Sabit semt pazarı kuruldu

        Fen İşleri Daire Başkanlığı, ilçe merkezinde vatandaşların alışverişlerini daha rahat yapabileceği pazar alanı oluşturdu.

        Haftanın 7 günü vatandaşlara hizmet verilecek semt pazarı 370 metrekare alana sahip. Semt pazarında idari bina ve lavabolar yer alıyor.

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