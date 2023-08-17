Diyarbakır'da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin kırsal mahallelerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha kolay hale gelmesi için başlattığı çalışmalarda, Çınar ilçesinde 23 kilometrelik yolu asfaltladı.

Ekipler, Çınar ilçesi Göktepe, Gürses, Solmaz ve Karabudak mahalle yollarını ilçe merkezine bağlayan grup mahalle yolunda 1. kat sathi kaplama gerçekleştirdi.

Kırsal mahallelerde 2023 yılı için planlanan kırsal mahalle yollarında 1. ve 2. kat sathi kaplama ile stabilize yol çalışmaları sürüyor.