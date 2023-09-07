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        Diyarbakır'da yapımı süren Kale Barajı ile 139 bin 420 dekar tarım arazisi sulanacak

        Fiziki gerçekleşmenin yüzde 74.28'e ulaştığı Çermik ilçesindeki Kale Barajı ile 139 bin 420 dekar tarım arazisi suya kavuşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 14:25 Güncelleme: 07.09.2023 - 14:48
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        Diyarbakır'da yapımı süren Kale Barajı ile 139 bin 420 dekar tarım arazisi sulanacak
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleriyle tarım arazilerini taşkın riskine karşı korumak ve sürdürülebilir su yönetimi için çalışmalar yürütülüyor.

        Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Çermik Kale Barajında çalışmaların devam ettiğini, tamamlanmasıyla 139 bin 420 dekar tarım arazisinin suya kavuşacağını belirtti.

        Projenin tamamının hayata geçirilmesiyle 18 bin 307 kişiye ek istihdam sağlanacağını ifade eden Balta, şunları kaydetti:

        "Çermik Kale Barajı 76 metre yüksekliğinde olup 183,5 milyon metreküp su depolama hacmi bulunmaktadır. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde olan barajın tamamlanması ile Çermik Ovası'nın üst kotlarının sulanması hedeflenmektedir. Çermik Kale Barajı'nın 1,06 milyon metreküp hacimli gövde dolgusunun tamamı ve su alma tüneli bitmiştir. 2023 yılı içinde baraj gövdesi ön yüz betonu kaplama ve sol-sağ sahil kaplama imalatlarına başlanmış olup 2024 yılı sonunda imalatlar tamamlanmış olacaktır. Fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 74.28'dir."

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