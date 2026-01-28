Amed Sportif Faaliyetler'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptığı bildirildi.
Amed Sportif Faaliyetler'de, Adana Demirspor maçının hazırlıkları yarın da sürecek.
