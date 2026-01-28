Amed Sportif Faaliyetler, Andrade ve Kouyate ile yollarını ayırdı
Amed Sportif Faaliyetler, futbolcuları Fernando Andrade ile Cheikhou Kouyate'nin sözleşmelerinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Fernando Andrade ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilerek, oyuncuya futbol hayatında başarı dilendiği aktarıldı.
Cheikhou Kouyate ile de karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin sona erdirildiğinin kaydedildiği açıklamada, "Cheikhou Kouyate'nin kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
