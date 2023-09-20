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        Diyarbakır'da 3 bin öğrenciye yönelik deneme sınavı yapıldı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılının ders zilinin çalmasıyla beraber 3 bin akademi lise öğrencisi, seviye tespit deneme sınavlarına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 12:57 Güncelleme: 20.09.2023 - 13:09
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        Diyarbakır'da 3 bin öğrenciye yönelik deneme sınavı yapıldı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılının ders zilinin çalmasıyla beraber 3 bin akademi lise öğrencisi, seviye tespit deneme sınavlarına katıldı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı faaliyet yürüten akademi liseye 2023-2024 eğitim öğretim yılında kayıt yapan öğrenciler, bu yılın ilk seri deneme sınavlarında ter döktü.

        12. sınıf ve liselerden mezun olan öğrenciler, liselere geçiş sınavı ile temel yeterlilik, alan yeterlilik sınavlarına hazırlanarak hayallerindeki üniversiteye yerleşmek için seri deneme sınavlarına katılım sağladı.

        Seri deneme sınavlarına Sur, Şehit Ali Gaffar Okkan, Dicle, Hani Hatuniye, Çüngüş ve Silvan El-Cezeri Akademi Lise öğrencileri eş zamanlı olarak eğitim gördükleri deneme sınavlarına girerek hayallerindeki üniversite için bu yıl ilk adımlarını attı.

        Seri deneme sınavları süresince branş eğitmenlerinin yanı sıra psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri de aralıksız öğrencilere destek sunacak.

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