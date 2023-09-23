Diyarbakırlı Sedef, güzel sesiyle Kur'an-ı Kerim'i dünyaya duyurmak istiyor ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşayan ve "Kız Öğrenciler Arası Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması"nda Türkiye birincisi olan 15 yaşındaki Sedef Topdemir, bu alanda düzenlenecek uluslararası yarışmalara katılmak istiyor.

ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşayan ve "Kız Öğrenciler Arası Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması"nda Türkiye birincisi olan 15 yaşındaki Sedef Topdemir, bu alanda düzenlenecek uluslararası yarışmalara katılmak istiyor.

Kulp ilçesinin kırsal Salkımlı Mahallesi'nde yaşayan Sedef Topdemir, hafızlık hayalinden dolayı 2 yıl önce Yenişehir İlçe Müftülüğüne bağlı Hamidiye Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu'na başladı.

Burada kurs hocası Merve Yaşa tarafından sesi keşfedilen Topdemir, hocasıyla birlikte Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarına katılmak amacıyla çalışmalara başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Kur'an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini ve Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okumayı teşvik etmek amacıyla Kur'an kurslarında okuyan öğrenciler arasında düzenlenen "Kız Öğrenciler Arası Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması"nda il birinciliği, ardından bölge birinciliğini elde eden Topdemir, 5 Eylül'de Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye finalinde Türkiye birincisi oldu.

- "Bol bol Kur'an-ı Kerim dinleyerek yarışmaya hazırlandım"

Lise 2. sınıf öğrencisi Topdemir, AA muhabirine, 2 yıl önce Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girdiğini, iyi bir puan almasına rağmen açık liseye kayıt yaptırdığını, hafızlık hayalinden dolayı İl Müftülüğüne bağlı Hamidiye Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu'na devam ettiğini söyledi.

Kursta çok güzel vakit geçirdiğini, sürekli Kur'an-ı Kerim okuduğunu anlatan Topdemir, şöyle dedi:

"Ortaokuldan bu yana babamdan Kur'an-ı Kerim dersi alıyorum. Köydeki çocuklarla birlikte camiye gidip ders alırdık. Hafızlık kursunda hocam sesimi keşfetti. Yarışmalara katıldık. Bol bol Kur'an-ı Kerim dinleyerek yarışmaya hazırlandım. Türkiye finalinde birinci olunca çok mutlu oldum, güzel bir duygu."

Diyarbakır'da ilk defa bu alanda birinci olmasının güzel bir duygu olduğunu ifade eden Topdemir, ileride bu yarışmalara girecek arkadaşlarına örnek olduğunu aktardı.

Topdemir, "Bundan sonraki hedefim okul ile hafızlığı beraber yürütmek ve dünya çapında olacak yarışmalara katılmak." ifadesini kullandı.

- "Sedef'in bu alanda sesinin ve kulağının iyi olduğunu fark ettik"

Kurs hocası Merve Yaşa da başarıya ulaşmanın yolunun çok çalışmak, fedakarlık ve samimiyetten geçtiğini söyledi.

Sedef'in disiplini, çalışma prensibi, saygısı ve güzel ahlakıyla yüzlerini güldüren bir öğrenci olduğunu belirten Yaşa, "Sedef'in bu alanda sesinin ve kulağının iyi olduğunu fark ettik ve çalışmalara başladık. Profesyonel eğitim için Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ne başvurduk. Gerek yüz yüze gerekse ses kayıtları gönderilerek bize yardımcı oldular." dedi.

Hamzalı Mahallesi'nde imam hatiplik yapan baba Ramazan Topdemir ise kızının hem okuluna devam ettiğini hem de hafızlık eğitimini sürdürdüğünü belirtti.

Kızının bu tür yarışmalara katılacağını ve başarılı olacağını düşünmediklerini anlatan Topdemir, "Bu tarif edilemez bir duygu. Gurur duyuyoruz, ailece çok mutlu olduk. Onu destekliyoruz." ifadesini kullandı.

- "Kızımız bizi ve Diyarbakır'ı sevindirdi"

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Diyarbakır'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında Türkiye birinciliğinin bir ilk olduğunu aktararak, "Buna çok sevindik. İnşallah bundan sonra devamının geleceğini arzu ediyoruz. Kızımız, bizi ve Diyarbakır'ı sevindirdi. Maneviyatı çok güçlü olan böyle bir şehirde bugüne kadar farklı dallarda birincilikler olmuştur ama özellikle Kur'an-ı Kerim ile ilgili böyle bir başarı bizi son derece memnun etti." diye konuştu.