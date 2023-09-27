Diyarbakır'da 121 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Kocaköy ve Hazro ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 121 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Kocaköy ilçesinin Gözebaşı Mahallesi ve Hazro ilçesinin Teknebaşı Mahallesi kırsalında başlatılan operasyon başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, 121 kilogram kubar esrar bulundu.