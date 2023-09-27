Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 121 kilogram kubar esrar ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Kocaköy ve Hazro ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 121 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 09:21 Güncelleme: 27.09.2023 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 121 kilogram kubar esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Kocaköy ve Hazro ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 121 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Kocaköy ilçesinin Gözebaşı Mahallesi ve Hazro ilçesinin Teknebaşı Mahallesi kırsalında başlatılan operasyon başarıyla tamamlandı.

        Operasyonda, 121 kilogram kubar esrar bulundu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Diyarbakır´da trafo alev alev yandı
        Diyarbakır´da trafo alev alev yandı
        Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Batman'da Mevlit Kandili idrak edildi
        Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Batman'da Mevlit Kandili idrak edildi
        BİK Diyarbakır Şube Müdürlüğüne Hasan Kutay atandı
        BİK Diyarbakır Şube Müdürlüğüne Hasan Kutay atandı
        Diyarbakır'da çıkan anız yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da çıkan anız yangın söndürüldü
        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, 4,5 yıllık hizmet sürecini değerlendirdi
        Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, 4,5 yıllık hizmet sürecini değerlendirdi
        Avrupa Spor Haftası kapsamında Diyarbakır´da Küçeler Koşusu düzenlendi
        Avrupa Spor Haftası kapsamında Diyarbakır´da Küçeler Koşusu düzenlendi