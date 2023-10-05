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        Diyarbakır'da takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 13:14 Güncelleme: 05.10.2023 - 13:14
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        Diyarbakır'da takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Çınar ilçesinin Ovabağ mevkisinde 72 ABE 375 plakalı hafif ticari araç takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçtaki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan 1'i ağır 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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