Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 2 farklı adreste uzun namlulu silah ve tabanca olduğu tespit edilerek, şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon tamamlandı.

2 Kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 2 av tüfeği, 5 şarjör ve 194 fişek ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüpheli İ.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.