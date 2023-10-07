Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 2 farklı adreste uzun namlulu silah ve tabanca olduğu tespit edilerek, şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon tamamlandı.
2 Kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 2 av tüfeği, 5 şarjör ve 194 fişek ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüpheli İ.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.