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        Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 14:09 Güncelleme: 07.10.2023 - 14:19
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        Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 2 farklı adreste uzun namlulu silah ve tabanca olduğu tespit edilerek, şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon tamamlandı.

        2 Kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 2 av tüfeği, 5 şarjör ve 194 fişek ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüpheli İ.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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