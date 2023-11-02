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        Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında 132 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'da yapılan asayiş uygulamasında gözaltına alınan 213 şüpheliden 132'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:51 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:51
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        Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında 132 şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır'da yapılan asayiş uygulamasında gözaltına alınan 213 şüpheliden 132'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, geçen ay "huzur-asayiş" uygulamaları kapsamında eğlence mekanları, metruk binalar, park, bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yürütülen çalışmalar kapsamında 213 kişi gözaltına alındı.

        Yapılan kontrol ve aramalarda, 2 uzun namlulu silah, 231 ruhsatsız tabanca, 27 ruhsatsız av tüfeği, 26 kurusıkı tabanca ve 2 bin 531 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 132'si tutuklandı.

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