Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında 132 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da yapılan asayiş uygulamasında gözaltına alınan 213 şüpheliden 132'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, geçen ay "huzur-asayiş" uygulamaları kapsamında eğlence mekanları, metruk binalar, park, bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yürütülen çalışmalar kapsamında 213 kişi gözaltına alındı.

Yapılan kontrol ve aramalarda, 2 uzun namlulu silah, 231 ruhsatsız tabanca, 27 ruhsatsız av tüfeği, 26 kurusıkı tabanca ve 2 bin 531 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 132'si tutuklandı.