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        Diyarbakır'da bilgievi ve akademi lise öğrencilerine seminer

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bilgievi ve akademi lisede eğitim gören öğrencilere Kızılay Haftası dolayısıyla seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 14:03 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:10
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        Diyarbakır'da bilgievi ve akademi lise öğrencilerine seminer
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bilgievi ve akademi lisede eğitim gören öğrencilere Kızılay Haftası dolayısıyla seminer düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı eğitimlerine ve sosyal kültürel faaliyetlerine devam eden, Ali Emiri, Selahaddin Eyyubi Bilgievi, Sur, Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi Lise öğrencilerine Kızılay'dan gelen görevliler tarafından seminer verildi.

        Seminerde, Kızılay'ın çalışmaları, kan bağışının önemi, afet, insani yardım ve ilk yardım konuları hakkında öğrencilere uygulamalı olarak bilgi verildi.

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