Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Bağlar Belediyesinden kaldırım işgallerine karşı denetim

        Bağlar Belediyesi, ilçede kaldırım ve sokak işgallerine karşı geniş çaplı denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:00 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bağlar Belediyesinden kaldırım işgallerine karşı denetim
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bağlar Belediyesi, ilçede kaldırım ve sokak işgallerine karşı geniş çaplı denetim gerçekleştirdi.

        Bağlar Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleriyle ortak çalışma yapılarak, ilçede günlük yaşamı olumsuz etkileyen yol ve kaldırım işgalleri için çalışma yürütüldü.

        Ekipler, çevreyi rahatsız eden seyyar satıcıları uyardı, vatandaşların geçiş güzergahını engelleyen esnafı da kurallara uymaları için bilgilendirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da son 1 ayda asayiş operasyonlarında 132 tutuklama
        Diyarbakır'da son 1 ayda asayiş operasyonlarında 132 tutuklama
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam Diyarbakır'da kütüphane açılış...
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam Diyarbakır'da kütüphane açılış...
        Diyarbakır'da bilgievi ve akademi lise öğrencilerine seminer
        Diyarbakır'da bilgievi ve akademi lise öğrencilerine seminer
        Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında 132 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında 132 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutukla...
        Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutukla...
        Diyarbakır'da ana sayaç uygulaması yaygınlaştırılıyor
        Diyarbakır'da ana sayaç uygulaması yaygınlaştırılıyor