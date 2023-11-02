Bağlar Belediyesinden kaldırım işgallerine karşı denetim

Bağlar Belediyesi, ilçede kaldırım ve sokak işgallerine karşı geniş çaplı denetim gerçekleştirdi.

Bağlar Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleriyle ortak çalışma yapılarak, ilçede günlük yaşamı olumsuz etkileyen yol ve kaldırım işgalleri için çalışma yürütüldü.

Ekipler, çevreyi rahatsız eden seyyar satıcıları uyardı, vatandaşların geçiş güzergahını engelleyen esnafı da kurallara uymaları için bilgilendirdi.