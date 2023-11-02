Diyarbakır'da çıkan kavgada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir fabrikada çıkan, 1 kişinin öldüğü kavgada yaralanan 12 kişiden 5'i tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

İlçenin kırsal Ofköy Mahallesi'ndeki bir çırçır fabrikasında işçiler ve ustabaşı arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Celal A. (62) hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralılardan 7'si Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Bismil Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan Ü.D, M.A, R.A, İ.A. ve M.A. gözaltına alındı.