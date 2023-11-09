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        Diyarbakır'da 135 kilogram esrar ve 47 bin 800 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 135 kilogram esrar ile 47 bin 800 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 09:29 Güncelleme: 09.11.2023 - 09:35
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        Diyarbakır'da 135 kilogram esrar ve 47 bin 800 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 135 kilogram esrar ile 47 bin 800 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti gerçekleştirenler arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Daralan Mahallesi kırsalında "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan BİLGİÇ-656 Operasyonu" düzenlendi.

        Operasyonda, 13 noktada 107 kilogram kubar ve 28 kilogram toz esrar, 47 bin 800 kök Hint keneviri ve 1000 kök skunk bitkisi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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