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        Diyarbakır'da 2 bin 23 fidan toprakla buluşturuldu

        Diyarbakır'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 2 bin 23 fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 11.11.2023 - 12:16
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        Diyarbakır'da 2 bin 23 fidan toprakla buluşturuldu
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        Diyarbakır'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 2 bin 23 fidan dikildi.

        Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yanındaki alanda düzenlenen etkinlikte, Vali Ali İhsan Su, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, protokol üyeleri ve öğrenciler fidan dikti.

        Vali Su, burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın orman varlığı olarak kötü bir durumda olmadığını, kentin yüzde 23'ünün ormanla kaplı bulunduğunu söyledi.

        Diyarbakır'ın orman konusunda Türkiye'de ilk 20'ye giren bir il olduğunu belirten Su, bunu geliştirmek için gayret ettiklerini belirtti.

        Tarım ve Orman Bakanlığının ormanla ilgili çok önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Su, şöyle dedi:

        "Cumhurbaşkanımızın talimatları ve genelgeleri doğrultusunda 2019'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandır Günü olarak ilan edilmiştir. İnşallah Cumhuriyet'imizin 100. yılında Türkiye yüzyılı vizyonuyla bu hizmetleri daha da geliştirerek devam ettireceğiz. İlimiz genelinde 17 ilçemizde 23 lokasyonda bugün 23 bin fidan dikilecek. Burada da 2 bin 23 fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Yıl boyu, fidan dikme mevsimi boyunca da ilimiz genelinde 500 bin fidanı toprakla buluşturacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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