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        Kocaköy'de 21 farklı noktada 2 bin 23 fidan toprakla buluşturuldu

        Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 21 farklı noktada toplam 2 bin 23 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 13:09 Güncelleme: 11.11.2023 - 13:24
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        Kocaköy'de 21 farklı noktada 2 bin 23 fidan toprakla buluşturuldu
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        Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 21 farklı noktada toplam 2 bin 23 fidan toprakla buluşturuldu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan himayesinde Cumhuriyet'in 100. yılında "Geleceğe Nefes Cumhuriyet'e Nefes" sloganıyla başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Kocaköy ilçesinde 21 farklı noktada, 2 bin 23 fidanın dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Kocaköy ilçesinde düzenlenen ağaç dikim etkinliğine katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yusuf Kaptanoğlu, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için ülke genelinde başlatılan ağaçlandırma seferberliğine katıldıklarını söyledi.

        İlçenin 21 farklı noktasında 2 bin 23 fidanı toprakla buluşturmanın sevincini yaşadıklarını belirten Kaptanoğlu, şöyle konuştu:

        "Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde ilçede 21 farklı noktada toplam 2 bin 23 fidanı toprakla buluşturarak Cumhuriyet'imizin 100. yılında geleceğe nefes olduk. Türkiye'de 2 bin 23 noktada olduğu gibi Kocaköy ilçemizde gerçekleştirdiğimiz fidan dikim etkinliğine katkı sağlayan tüm öğrencilerimize, muhtarlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza ve hemşerilerimize teşekkür ediyoruz."

        Etkinliğe, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zana Altaş, kurum müdürleri, öğrenciler, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve gönüllüleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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