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        Diyarbakır'da diyabetli çocuklara sağlık çalışanlarından sürpriz

        Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi çocuk endokrin servisinde tedavi gören diyabetli çocuklar için hastane çalışanları tarafından sürpriz parti düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:31 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:34
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        Diyarbakır'da diyabetli çocuklara sağlık çalışanlarından sürpriz
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        Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi çocuk endokrin servisinde tedavi gören diyabetli çocuklar için hastane çalışanları tarafından sürpriz parti düzenlendi.

        Dünya Diyabet Günü dolayısıyla diyabetli çocuklara moral motivasyon sağlamak amacıyla hastanede düzenlenen etkinliğe, takipli çocuk diyabet hastaları ve çok sayıda hasta yakını katıldı.

        Palyaço ve yüz boyama etkinlikleriyle eğlenen çocuklar, hemşire ve doktorlarla dans etti.

        Etkinlik, pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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