Diyarbakır'da 111 kilogram esrar yakalandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 91 kilogram toz esrar ve 20 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 91 kilogram toz esrar ve 20 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Kabakaya ve Yalaza mahalleleri kırsalında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 91 kilogram toz esrar ve 20 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.