Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Bismil'de huzur uygulamalarında 10 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 16:31 Güncelleme: 11.12.2023 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bismil'de huzur uygulamalarında 10 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3-10 Aralık'ta eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler, okul çevreleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler yapıldı.

        Denetimlerde, haklarında adli makamlarca yakalama emri bulunan 9 şüphelinin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız 7 tabanca ve 2 av tüfeği ile 76 mermi, 27 fişek ve 50 gram narkotik madde ele geçirildi.

        Öte yandan plakasız ve tescilsiz motosikletlere ilişkin yapılan uygulamalarda bulunan çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi. Motor şasi numarası kazınmış 10 motosiklet ise sahiplerinin tespit edilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi.

        Ayrıca denetlenen 1366 aracın 123'üne toplamda 154 bin 39 lira trafik cezası uygulandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 11'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        Kerem'den transfer mesajı!
        Kerem'den transfer mesajı!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        Anne katili: Cini sehpa ile vurarak çıkardım
        Anne katili: Cini sehpa ile vurarak çıkardım
        Szymanski kasırgası!
        Szymanski kasırgası!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - Van Büyükşehir Belediyesi: 55-27
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - Van Büyükşehir Belediyesi: 55-27
        Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
        Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
        Diyarbakır´da 1400 yıllık dini kitap ele geçirildi
        Diyarbakır´da 1400 yıllık dini kitap ele geçirildi
        Diyarbakır'da sis etkili oldu
        Diyarbakır'da sis etkili oldu
        Prof. Dr. Bedirhanoğlu: Yeni binalarımızda da hala kolon miktarı az
        Prof. Dr. Bedirhanoğlu: Yeni binalarımızda da hala kolon miktarı az
        Diyarbakır'da sis etkili oldu
        Diyarbakır'da sis etkili oldu