Bismil'de huzur uygulamalarında 10 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3-10 Aralık'ta eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler, okul çevreleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler yapıldı.

Denetimlerde, haklarında adli makamlarca yakalama emri bulunan 9 şüphelinin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız 7 tabanca ve 2 av tüfeği ile 76 mermi, 27 fişek ve 50 gram narkotik madde ele geçirildi.

Öte yandan plakasız ve tescilsiz motosikletlere ilişkin yapılan uygulamalarda bulunan çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi. Motor şasi numarası kazınmış 10 motosiklet ise sahiplerinin tespit edilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi.

Ayrıca denetlenen 1366 aracın 123'üne toplamda 154 bin 39 lira trafik cezası uygulandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 11'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.