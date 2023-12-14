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        Diyarbakır'da silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda, uzun namlulu silah ve tabanca ile mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 14:58 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:07
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        Diyarbakır'da silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda, uzun namlulu silah ve tabanca ile mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve İlçe Jandarma komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu bir adreste ruhsatsız uzun namlulu silah ve tabanca olduğu bilgisine ulaşıldı.

        Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, kaleşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca, bulunan tüfeğe ait şarjör ve 101 fişek, tabancaya ait şarjör ve 9 fişek ele geçirildi.

        Operasyonda M.B. gözaltına alındı, ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konuldu.

        Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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