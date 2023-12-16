İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Ensarioğlu, partiden istifa ettiğini açıkladı

İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu, partiden istifa ettiğini bildirdi.

Ensarioğlu, merkez Kayapınar ilçesindeki İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında, bugünden itibaren İYİ Parti İl Başkanlığı görevinden ve partiden istifa ettiğini belirtti.

Ensarioğlu, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla aslında Diyarbakır'ın genelinde istifalar olacak. Bütün ilçe başkanlarım, il yönetimi, il yönetim kurulu arkadaşlarım, gençlik kolları, kadın kolları tamamen ve ayrıca 12 bin 750 üyeyle beraber toplu istifa yaptık. Şimdi siyaset hiçbir zaman bitmeyen bir olgudur, bir harekettir. Şu an için herhangi bir partiye katılımımız söz konusu değildir. Hür ve bağımsız olarak kalacağız."