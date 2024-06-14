Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce 31 yıl önce şehit edilen Neşe öğretmen anısına anıt yapıldı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde, terör örgütü PKK mensuplarınca 21 yaşında şehit edilen öğretmen Neşe Alten'in anısına yaptırılan anıtın açılışı yapıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra Çavuşlu İlkokulu'na atanan Neşe Alten (21), 30 Eylül 1993 yılında babası Hasan Alten ile okulun bulunduğu kırsal Çavuşlu Mahallesi'ne geldi.

İlk görev yeri okulda öğretmenlik yapmaya başlayan Alten, henüz 26 günlük öğretmenken babası Hasan ile PKK'lı teröristlerce 26 Ekim 1993'te katledildi.

Alten'in, Çavuşlu İlkokulu'na atanmasının ardından "bayrağımın dalgalandığı her yerde görev yapmaya hazırım" dediğini ifade eden Zengince, Alten'in 26 günlük öğretmenken terör örgütü PKK mensuplarınca babasıyla şehit edildiğini hatırlattı.

Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince, burada yaptığı konuşmada, genç öğretmen Neşe Alten'in kendi öğretmenini örnek alarak çocukluğundan itibaren öğretmen olmaya karar verdiğini söyledi.

Bismil Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Alten anısına okul bahçesinde ve katledildiği yerde yaptırılan anıtların açılışı yapıldı.

Zengince, şunları kaydetti:

"Neşe öğretmenin, öğrencilerine doğruyu öğretmekten, onları muasır medeniyetlerin gerektirdiği bilgiyle donatmaktan başka hiçbir amacı yoktu. Sadece yuvası bildiği, evi yaptığı okulundaki ve sınıfındaki öğrencileri geleceğe hazırlamaktan, onları ailesine, ülkesine, bulunduğu coğrafyaya faydalı bir birey haline getirmekten başka amacı yoktu. Bu amaç uğruna da şehadete erişti."

- "Neşe Alten gibi şehitlerimiz, öğrencilerimiz olduğu sürece bu topraklar esaret görmeyecektir"