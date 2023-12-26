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        Diyarbakır'da su sarnıcına düşen keçiyi doğa fotoğrafçısı kurtardı

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde düştüğü su sarnıcında mahsur kalan keçi, bölgede gezinti yapan doğa fotoğrafçısı tarafından çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 15:55 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:55
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        Diyarbakır'da su sarnıcına düşen keçiyi doğa fotoğrafçısı kurtardı
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        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde düştüğü su sarnıcında mahsur kalan keçi, bölgede gezinti yapan doğa fotoğrafçısı tarafından çıkarıldı.

        Doğa fotoğrafçısı Nizameddin Pirinççioğlu, arkadaşıyla doğa yürüyüşü yapmak için ilçede bulunan Selman Kalesi'ne gitti.

        Kalede gezdiği sırada su sarnıcına düşen keçiyi fark eden Pirinççioğlu, hayvanı mahsur kaldığı yerden kurtardı.

        Pirinççioğlu, arkadaşıyla doğa yürüyüşü yaparken su sarnıcına düşen keçinin sesini duyduklarını belirterek, "Sarnıca girerek keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardım. Vicdani olarak çok mutlu oldum." dedi.

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