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        Diyarbakır'daki silahlı saldırıda yaralanan iki kişiden özel halk otobüsü şoförü hayatını kaybetti

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden özel halk otobüsü şoförü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 09:18 Güncelleme: 06.01.2024 - 09:18
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        Diyarbakır'daki silahlı saldırıda yaralanan iki kişiden özel halk otobüsü şoförü hayatını kaybetti
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden özel halk otobüsü şoförü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Yaşar Kemal Caddesi'nde dün akşam kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 şüpheli tarafından gerçekleştirilen, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

        Bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı sırasında 21 HO 1109 plakalı özel halk otobüsüyle yolda seyir halinde olan ve başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan şoför, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Polis ekiplerince kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        Merkez Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'nde kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, bir kişiye silahlı saldırıda bulunmuş, saldırıda bu kişi ile bu sırada yolda seyir halindeki 21 HO 1109 plakalı özel halk otobüsünün şoförü başına isabet eden kurşunla ağır yaralanmıştı.

        Yaralılar hastaneye kaldırılmış, saldırının ardından 2 şüphelinin kaçma anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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