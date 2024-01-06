Diyarbakır'da özel halk otobüsü şoförünün öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişinin yaralandığı, özel halk otobüsü şoförü Serkan Aslan'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişinin yaralandığı, özel halk otobüsü şoförü Serkan Aslan'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yaşar Kemal Caddesi'nde dün akşam kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 şüpheli tarafından gerçekleştirilen, 21 HO 1109 plakalı özel halk otobüsüyle yolda seyir halindeyken başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan şoför Serkan Aslan'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla M.Ö, S.Ö. ve M.Ö. yakalandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'nde kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, bir kişiye silahlı saldırıda bulunmuş, saldırıda bu kişi ile bu sırada yolda seyir halindeki 21 HO 1109 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Serkan Aslan başına isabet eden kurşunla ağır yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Aslan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, saldırının ardından 2 şüphelinin kaçma anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti. Polis ekiplerince kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.