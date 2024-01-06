Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'daki silahlı saldırıda ölen özel halk otobüsü şoförünün cenazesi defnedildi

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden özel halk otobüsü şoförü Serkan Aslan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 14:01 Güncelleme: 06.01.2024 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'daki silahlı saldırıda ölen özel halk otobüsü şoförünün cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden özel halk otobüsü şoförü Serkan Aslan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Yaşar Kemal Caddesi'nde dün akşam 1 kişinin yaralandığı, özel halk otobüsü şoförü Serkan Aslan'ın (30) da yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Bir çocuk babası Aslan'ın cenazesi, ailesi, yakınları ve meslektaşlarının katıldığı törenle merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'na defnedildi.

        - "Acımız büyük"

        Cenazeye katılan Diyarbakır Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Fesih Kaya, gazetecilere, bu tür saldırıların tekrarlanmamasını temenni ettiklerini söyleyerek, "Acımız büyük. Bizim başımıza gelen başkasının başına gelmesin. Araçlarla şehir turu yapıp tepkimizi göstereceğiz." dedi.

        Daha sonra, özel halk otobüsü şoförleri, araçlarıyla, saldırının gerçekleştiği Yaşar Kemal Caddesi'nin de yer aldığı güzergah boyunca korna çalarak şehir turu attı.

        Merkez Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'nde kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 şüphelinin silahlı saldırıda bulunduğu kişi ile bu sırada yolda seyir halindeki 21 HO 1109 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Serkan Aslan yaralanmıştı.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, saldırının ardından 2 şüphelinin kaçma anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti. Polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında 3 zanlı gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Taksideki yolcu arka kapıyı açtı! Motokurye öldü!
        Taksideki yolcu arka kapıyı açtı! Motokurye öldü!
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        Almanya'da sel uyarısı
        Almanya'da sel uyarısı
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Perisic sürprizi!
        Perisic sürprizi!
        85 yaşında ikizleri oldu
        85 yaşında ikizleri oldu
        Kaçırılan öğrenci servisindeki panik anları kamerada!
        Kaçırılan öğrenci servisindeki panik anları kamerada!
        Transferde sıcak gelişme!
        Transferde sıcak gelişme!
        15 soruda yerel seçim! Seçim süreci nasıl işleyecek?
        15 soruda yerel seçim! Seçim süreci nasıl işleyecek?
        Ayla Algan'a veda
        Ayla Algan'a veda
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Maganda kurşunuyla vurulan minibüs şoförü kurtarılamadı
        Maganda kurşunuyla vurulan minibüs şoförü kurtarılamadı
        Diyarbakır'da özel halk otobüsü şoförünün öldüğü silahlı saldırıyla ilgili...
        Diyarbakır'da özel halk otobüsü şoförünün öldüğü silahlı saldırıyla ilgili...
        Diyarbakır'da 160 kilogram esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 160 kilogram esrar ele geçirildi
        Geleceğin hukukçuları Diyarbakır'daki temsili mahkemede mesleklerini tanıdı...
        Geleceğin hukukçuları Diyarbakır'daki temsili mahkemede mesleklerini tanıdı...
        Diyarbakır'daki silahlı saldırıda yaralanan iki kişiden özel halk otobüsü ş...
        Diyarbakır'daki silahlı saldırıda yaralanan iki kişiden özel halk otobüsü ş...
        Sokakta rastgele ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar, minibüs sürücüsü il...
        Sokakta rastgele ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar, minibüs sürücüsü il...