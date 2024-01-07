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        Diyarbakır'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 14:25 Güncelleme: 07.01.2024 - 14:34
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        Diyarbakır'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Mehmet Kurt yönetimindeki 12 AT 176 plakalı kamyonet, Diyarbakır- Elazığ kara yolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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