Diyarbakır'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'da kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet Kurt yönetimindeki 12 AT 176 plakalı kamyonet, Diyarbakır- Elazığ kara yolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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