Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 127 sikke ve 3 değerli taş ele geçirildi

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde jandarma ekiplerince, farklı ebatlarda 127 sikke ile 3 değerli taş ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 14:04 Güncelleme: 08.01.2024 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 127 sikke ve 3 değerli taş ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde jandarma ekiplerince, farklı ebatlarda 127 sikke ile 3 değerli taş ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince planlı ve istihbari çalışmalar neticesinde Bağlar'ın Ağaçgeçit Mahallesi'ne muhtelif sikke ve tarihi eser getirileceği, söz konusu tarihi eserlerin aynı yerde satılacağı yönünde bilgiye ulaşıldı.

        Ekipler, dün Ağaçgeçit Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalışan 1 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

        Şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada, farklı ebatlarda 127 sikke ile 3 değerli taş ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürlerine tahliye!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürlerine tahliye!
        ABD'de uçaktan düşen parça bulundu
        ABD'de uçaktan düşen parça bulundu
        Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada kimyasal madde tedirginliği!
        Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada kimyasal madde tedirginliği!
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        Şimdi gözler transferde!
        Şimdi gözler transferde!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi

        Benzer Haberler

        Minibüs şoförünün maganda kurşunuyla ölümünde 4 şüpheli adliyede - Yeniden
        Minibüs şoförünün maganda kurşunuyla ölümünde 4 şüpheli adliyede - Yeniden
        Bağlar Belediyesi, Sıfır Atık Projesi ile 2023 yılında ekonomiye katkı sağl...
        Bağlar Belediyesi, Sıfır Atık Projesi ile 2023 yılında ekonomiye katkı sağl...
        Maganda kurşunu ölen minibüs şoförü ile ilgili 4 şüpheli adliyede
        Maganda kurşunu ölen minibüs şoförü ile ilgili 4 şüpheli adliyede
        89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi için 'yerinde dönüşüm' başvurusu: Eskisine...
        89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi için 'yerinde dönüşüm' başvurusu: Eskisine...
        Diyarbakır'da 17 yaşındaki Nur Muhammed, bir ayda hafız oldu
        Diyarbakır'da 17 yaşındaki Nur Muhammed, bir ayda hafız oldu
        Diyarbakır'da boş su deposuna düşen kişi ağır yaralandı
        Diyarbakır'da boş su deposuna düşen kişi ağır yaralandı