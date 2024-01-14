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        Diyarbakır'da "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve 15 kilogram kubar esrar ele geçirilen aracın sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 14:03 Güncelleme: 14.01.2024 - 14:03
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        Diyarbakır'da "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve 15 kilogram kubar esrar ele geçirilen aracın sürücüsü tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulmak istenen bir otomobil, polisin "dur" ihtarına uymayarak bölgeden uzaklaştı.

        Polisin takibi sonucu Ulutürk Mahallesi'nde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 15 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü Ş.B. (21) gözaltına aldı.

        Ş.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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