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        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 17:20 Güncelleme: 15.01.2024 - 17:34
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        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        İskender Paşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekipleri kavga sırasında elinde tabanca bulunan bir kişiyi yakaladı.

        Kavga anında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

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