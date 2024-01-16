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        Diyarbakır'da geçen yıl ele geçirilen 23 ton 961 kilo 950 gram uyuşturucu imha edildi

        Diyarbakır'da geçen yıl ele geçirilen 23 ton 961 kilo 950 gram uyuşturucunun imha edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 09:36 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:36
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        Diyarbakır'da geçen yıl ele geçirilen 23 ton 961 kilo 950 gram uyuşturucu imha edildi
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        Diyarbakır'da geçen yıl ele geçirilen 23 ton 961 kilo 950 gram uyuşturucunun imha edildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla 2023 yılında icra edilen operasyonel faaliyetler kapsamında ele geçirilen ve hakkında müsadare kararı alınan toplam 23 ton 961 kilo 950 gram uyuşturucu madde Valilikçe oluşturulan heyet huzurunda Lice İlçe Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imha alanında yakılarak imha edildi.

        Operasyonlara, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla azim ve kararlılıkla devam edilecek.

        Kentte geçen yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonları ve yakalanan kişiler ile uyuşturucuların imhasına ilişkin görseller de valilikçe basın mensuplarına dağıtıldı

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