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        Diyarbakır'da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Siverek ve Terkan caddelerine 1020 ağaç dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:27 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:44
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        Diyarbakır'da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Siverek ve Terkan caddelerine 1020 ağaç dikildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, "Refüj ve Kavşaklarda Peyzaj Düzenleme ve Yapım İşi" kapsamında havaalanı bağlantısı nedeniyle kentin önemli caddelerinde ağaçlandırma çalışması yürüttü.

        Ekipler, caddelerde ilk etapta refüje toprak dolgusu yapıp altyapı işlemi olarak damlama su hattı çalışmalarını gerçekleştirdi. Ardından caddelerin daha yeşil ve estetik bir görünüme kavuşması için ağaçlandırma çalışması yürüttü.

        Bağlar ilçesi Siverek Caddesi’nde 670 çınar ve 100 mavi servi olmak üzere 770 fidanı toprakla buluşturan ekipler, Sur ilçesinde yer alan yeni imar yolu Terkan Caddesi’ne ise 250 çınar yapraklı dut fidanı dikti.

        Dikilen yeni fidanların sağlıklı şekilde gelişmesini sağlamak için herek işlemlerini de gerçekleştiren ekipler, yıl içinde kent genelinde ağaçlandırma çalışmalarına devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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