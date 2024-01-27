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        Bağlar Belediyesinden temizlik çalışması

        Bağlar Belediyesi ekipleri, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar gören binanın çevresindeki çöp ve atıkları temizledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 17:03 Güncelleme: 27.01.2024 - 17:04
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        Bağlar Belediyesinden temizlik çalışması
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        Bağlar Belediyesi ekipleri, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar gören binanın çevresindeki çöp ve atıkları temizledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların talebi üzerine Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        Ekipler, Girne Caddesindeki ağır hasarlı binanın çevresinde bulunan çöp ve atıkları temizledi.

        Açıklamada, "Vatandaşlarımızın talebi üzerine şikayet konusu olan alan belediye ekiplerimiz tarafından temizlenmiş, atık ve çöp yığınları kaldırılmıştır. Bütün vatandaşlarımızdan çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarını ve belediyemizle iletişime geçerek taleplerini iletmelerini rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri

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